Enkhuizen in de ban van historisch theaterstuk: "Als je op terras zit, heeft iedereen het erover"

ENKHUIZEN - Het is geen Enkhuizer ontgaan: op het Enkhuizerzand staat twee weken lang een gigantisch openluchttheater. Het stuk vertelt het verhaal van twee ontdekkingsreizigers die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Enkhuizen tijdens de Gouden Eeuw.

"Enkhuizen was in die tijd superbelangrijk. Je moet Enkhuizen zien als het Manhattan van de Verenigde Staten nu", vertelt producent Frans van Leeuwen. Het theaterstuk 'De Ontdeckingh' vertelt het verhaal van de ontdekkingsreizigers Dirck China en Jan Huygen van Linschoten, voor velen bekend van het kinderliedje 'Jan Huygen in de ton'.

In navolging van zijn broers vertrok Van Linschoten in 1579 naar Spanje en verhuisde een jaar later naar Portugal. "Van Linschoten heeft de kaarten van de Portugezen gekopieerd en daarmee heeft hij eigenlijk de Gouden Eeuw ingeluid", aldus Van Leeuwen. Met de kaarten, die hij uitbracht in een boek, zette hij zijn reist voort naar Goa in India.

Veel geschiedenisliefhebbers zijn op de voorsteling afgekomen. Het is het gesprek van de dag in Enkhuizen: "Als je op een terrasje zit, dan hoor je het van iedereen", zegt een mevrouw die in Enkhuizen geboren en getogen is.

"Ik vind het geweldig zoals de ontdekkingsreizen zijn gegaan en zoals Nederland eigenlijk rijk is geworden door deze geschiedenis", zegt een andere mevrouw uit het publiek. De voorstelling is nog tot en met zaterdag te zien.