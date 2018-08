Deel dit artikel:











Woningoverval in flat Alkmaar blijkt ruzie tussen bekenden Foto: Politie

ALKMAAR - De woningoverval van maandagavond in een flatwoning in Alkmaar blijkt een geëscaleerde ruzie tussen bekenden te zijn geweest. Er was die avond iemand in elkaar geslagen en er waren mogelijk spullen uit de flat gestolen.

Toen de politie maandag rond 21.25 uur werd gealarmeerd, werd alleen gezegd dat er iemand in elkaar was geslagen in de woning aan de Van de Veldelaan in Alkmaar. Hierop gingen agenten naar de flat in de wijk Hoefplan. Eenmaal aangekomen, bleek dat het ging om een ruzie tussen bekenden. Een persoon heeft rake klappen gekregen, al raakte niemand daadwerkelijk gewond. Ook waren er mogelijk spullen uit de woning gestolen. Volgens mediapartner Alkmaar Centraal waren de verdachten na de ruzie gevlucht van het complex Midden Togt naar de richting van het spoor. Er was een Burgernetmelding verspreid waarin werd opgeroepen naar twee mannen - blank, 1.75 meter, de een kaal en de ander met blond kort geschoren haar - uit te kijken. Ze werden niet gevonden. De recherche onderzoekt wat er in de flat is gebeurd.