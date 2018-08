Stomdronken joyrider (18) rijdt auto van de baas in de prak: "Kan ik donderdag wel rij-examen doen?"

LAREN - Een stomdronken jongeman heeft vannacht in Laren de auto van zijn baas aan gort gereden. Saillant detail: hij zou later deze week een poging doen zijn rijbewijs te halen.

De joyrider reed met een aantal vrienden aan boord en zonder toestemming van zijn baas door Laren, toen hij op de Melkweg de macht over het stuur verloor. Hij ramde een ijzeren hek, dat door de klap vrijwel horizontaal in de begroeiing erachter terechtkwam.

Toen de gealarmeerde politie poolshoogte kwam nemen, bleek de 18-jarige man niet in het bezit van een rijbewijs, zo schrijft de politie op Facebook. Bovendien had hij bijna zeven keer meer gedronken dan is toegestaan voor beginnende bestuurders en wees een speekseltest uit dat hij onder invloed van cannabis was.

Nadat de politie de jongeman een nachtje in de cel in het vooruitzicht had gesteld, kreeg hij het benauwd. "Kan ik donderdag nog wel gewoon rij-examen doen?", luidde de eerste vraag die hij de agenten stelde.

Een sluitend antwoord op die vraag kan de politie niet geven, 'maar we gaan wel in overleg met OM en CBR om de mogelijkheden te bespreken'.