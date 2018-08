'Slachtoffer steekpartij spyshop leverde afluisterapparatuur aan Astrid Holleeder'

AMSTERDAM - De recherche houdt er sterk rekening mee dat de aanval met een mes op een man dinsdagochtend bij de spyshop Spy City in Amsterdam een gerichte aanslag was.

Dat melden meerdere bronnen aan de De Telegraaf. De politie wil hangende het onderzoek niets zeggen.

Het slachtoffer is een medewerker van de shop, die rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur leverde aan Astrid Holleeder. Ze nam met de apparatuur gesprekken met haar broer Willem Holleeder op.

De man die van achteren in het hoofd is gestoken is een 31-jarige man uit Alkmaar, meldt De Telegraaf. Hij is zeer ernstig gewond geraakt.