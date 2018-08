Opnieuw steun voor geterroriseerde eigenaresse ijssalon

HILVERSUM - Er wordt opnieuw een mars georganiseerd nu de Hilversumse ijssaloneigenaresse Gilly Emanuels voor de rechter moet verschijnen. Zij werd lange tijd belaagd door straatjongens en onder meer uitgescholden voor 'kankeraap'. Om voor zichzelf op te komen, sloeg zij met een stok om zich heen.

Het incident waarbij Emanuels de jongeren met een stok te lijf ging, werd gefilmd en online gezet. Op basis daarvan is ze aangeklaagd voor mishandeling.

"Om solidariteit met Gilly te betonen en een duidelijk geluid tegen afrofobie, racisme en discriminatie te laten klinken, doet activistisch platform Stop Afrofobie Nu! de oproep om 21 september met ons de straat op te gaan en Gilly bij te staan", zo luidt de oproep.

Eerder werd ook al een mars voor haar georganiseerd om haar te steunen. De stoet liep door het centrum van Hilversum en langs haar voormalige ijssalon 't Perronnetje aan de Kleine Drift.

Nu Emanuels binnenkort voor de rechter moet verschijnen, willen ze haar opnieuw steunen. "Dat er nu ook nog een rechtszaak tegen haar gevoerd wordt, maakt de situatie extra cru. Het is de omgekeerde wereld dat nu het slachtoffer wordt vervolgd. Van de drie daders wordt er daarbij slechts één jongen vervolgd, voor belediging. Het vormt een gevaarlijk precedent wanneer structureel racistisch gedrag slecht of zelfs onbestraft blijft", zo schrijft het platform.

De mars zal vrijdag 21 september voorafgaand aan de rechtszaak plaatsvinden. Steunbetuigers verzamelen zich om 14.45 uur op het plein voor de ingang van Hoog Catharijne The Mall in Utrecht om gezamenlijk door het centrum naar het Griffiepark te lopen. "We willen een boodschap uitzenden van solidariteit met Gilly. Een boodschap die tevens pleit tegen afrofobie, racisme en discriminatie. En een boodschap die pleit voor genoegdoening voor de materiële en immateriële schade die door Gilly geleden is."