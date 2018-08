Frenkie de Jong: "Er zitten geen potentiële zangers in de groep"

KIEV - "Er zitten geen potentiële zangers bij", zei Frenkie de Jong nadat de ploeg in de kleedkamer in luid gezang was uitgebarsten na het behalen van de Champions League. Na de 3-1 thuis speelde Ajax met 0-0 gelijk tegen Dnamo Kiev in Oekraïne. "We gaan nu wel even met zijn allen een drankje doen", vertelde Donny van de Beek, die al niet meer helemaal bij stem was.

Frenkie de Jong miste een deel van de feestvreugde in de kleedkamer omdat hij naar de dopingcontrole moest, maar hij was uiteraard ook heel blij. "We hebben zes wedstrijden goed gespeeld in de kwalificatie. Deze hadden we ook moeten winnen. Nu hopelijk een poule waarin we kans hebben om door te gaan."

"Geweldig. Hartstikke mooi voor de club, voor de spelers, voor de fans, voor iedereen", was wat Donny van de Beek met een licht schorre stem kon uitbrengen. "Misschien gooiden we iets te veel energie in de wedstrijd en misten we daardoor de scherpte om te scoren. Maar we hebben niet veel kansen weggegeven. In de kleedkamer was iedereen helemaal gek."