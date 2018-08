AMSTERDAM - (AT5) In de Amsterdamse wijk De Baarsjes is gisteravond geschoten. Buurtbewoners hoorden daar rond 11.30 uur drie knallen.

Volgens een getuige zijn de schoten gelost door twee jongens op een scooter. Wat het doeltwit was, is nog niet duidelijk.

De politie heeft lang onderzoek gedaan en vond daarbij een verdwaalde kogel die in een auto terecht was gekomen. Deze auto is voor onderzoek meegenomen.