KIEV - Trainer Erik ten Hag bekeek uiterlijk onbewogen hoe zijn spelers de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League uitgelaten vierden. Na de 3-1 in eigen huis werd het 0-0 in Kiev. "Het is genieten dat deze groep in korte tijd zo naar elkaar is gegroeid", zei hij voor de camera van Veronica. En aanvoerder Matthijs de Ligt zei: "We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij."

"Het is toch geweldig dat we naar het kampioenenbal mogen. Daar hoort Ajax", zei Ten Hag.

Lees ook: Ajax terug in de Champions League na 0-0 in Kiev

Ten Hag stond al tijdens de voorronden van de Champions League onder druk, nadat de clubleiding ruim 30 miljoen euro had uitgetrokken voor Dusan Tadic en Daley Blind. "Maar zo voelde ik dat niet", zei hij. "Bij Ajax moeten we altijd presteren."

"Er zit nog zoveel lucht in"

"We hebben de voorronden van de Champions League soeverein overleefd", doelde hij op vier gewonnen duels en twee gelijke spelen. "We gaan de Champions League in. Dat is geweldig. En er zit nog zo veel lucht naar boven in. Wel hebben we hier in Kiev veel te veel kansen gemist. We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven. We moeten elkaar uitdagen en iedere week beter worden."

De Ligt al bijna zonder stem

Matthijs de Ligt kon zijn geluk niet op na het gelijkspel van Ajax tegen Dinamo Kiev (0-0). "Dit is echt fantastisch", zei de negentienjarige aanvoerder voor de camera van Veronica, terwijl hij al bijna geen stem meer had.

"We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij", zei de centrumverdediger. "Het is dat we zo veel kansen missen. Zo maakten we het ons zelf niet makkelijk."

"We waren zo weerbaar"

De Ligt vierde het bereiken van de groepsfase van de Champions League uitgelaten met zijn ploeggenoten. "In 2010 bereikten we voor het laatst via de voorronden het hoofdtoernooi van de Champions League. En toen hoefden we maar twee voorronden te spelen. Nu zelfs drie. We waren zo weerbaar. Ondanks de vele gemiste kansen hebben we de nul gehouden."

"De Champions League is het hoogste niveau", zei De Ligt. "Dit is goed voor de ontwikkeling van onze spelers. Nee, ik wil niet nadenken over de loting. We gaan eerst feesten."

Mazraoui: "Hoop op mooie ploegen"

Noussair Mazraoui was blij dat Ajax in ieder geval de nul had gehouden. "Na de eerste tien minuten hadden we de controle. Ik hoop nu op mooie ploegen. Dat je speelt tegen spelers waar je altijd tegenop hebt gekeken."