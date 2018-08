Deel dit artikel:











Ajax terug in de Champions League na 0-0 in Kiev Foto: Pro Shots/Stanley Gontha Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

KIEV - Ajax heeft na vier jaar afwezigheid de groepsfase van de Champions League weer bereikt. Na de 3-1 winst vorige week in eigen huis tegen Dinamo Kiev werd het in de uitwedstrijd 0-0. Dusan Tadic verzuimde in de eerste helft de score te openen door een strafschop te missen. Ajax kreeg veel kansen en had minimaal met 4-0 moeten winnen, maar de 0-0 volstond voor de groepsfase.

De eerste en enige kans voor Dinamo in de eerste helft was na zes minuten maar André Onana tikte een schot van Verbic met een katachtige reactie over zijn doel. Tadic mist strafschop

Nadat Ajax de eerste stormloop van Dinamo Kiev had overleefd namen de Amsterdammers na tien minuten het heft in handen. Hakim Ziyech speelde weer een hoofdrol bij de Amsterdammers met prachtige passjes en ook veel balveroveringen. Ajax was sterker op het midddenveld en de ploeg had de score moeten openen toen Kedziora Mathhijs de Ligt opzichtig vasthield in het strafschopgebied. Tadic miste de gegeven penalty. Van de Beek op de paal

Ajax bleef de betere ploeg en kreeg nog een aantal kansen. Zo kon Klaas-Jan Huntelaar niet scoren uit de draai en raakte Donny van de Beek de buitenkant van de paal. De keeper van Dinamo stortte zich vlak voor rust voor de bal toen Klaas-Jan Huntelaar opnieuw gevaarlijk voor hem opdook. Een stiftje had misschien wonderen gedaan voor de Amsterdammers., maar het was niet de avond van Huntelaar. Veel kansen Ajax

Na de 0-0 bij rust ging Ajax verder op de ingeslagen weg en creërde kans op kans. De bal wilde er alleen niet in. Zo redde keeper Boyko een goed naar de grond gekopte bal van Noussair Mazraoui en na tien minuten spatte een vrije trap van Hakim Ziyech van de lat af. Na een uur spelen bezorgde Frenkie de Jong Dinamo een kans door met een nochalant hakballetje te willen uitverdedigen. Gelukkig voor Ajax werd de daaruit volgende voorzet door alles en iederen gemist. Dinamo kwam er nauwelijks nog uit en kon geen echte kansen creëeren. Ajax ondernam maar liefst 28 doelpogingen, tegenover de de thuisploeg slechts vijf. Bal wil er niet in voor Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar kreeg tien minuten voor tijd nog twee grote kansen. Bij de eerste stuitte hij weer op keeper Boyko en bij de volgende kans lag hij vlak voor de lijn en wilde de tegen hem aan geschoten bal niet over de lijn. Na het eindsignaal was de vreugde-uitbarsting enorm bij Ajax, zowel bij de spelers op het veld als bij de staf en de supporters op de tribune. Minimaal 40 miljoen

Ajax verdient met het bereiken van de groepsfase minimaal 40 miljoen euro, waarmee de aankoop van Dusan Tadic en Daley Blind vrijwel is terugverdied. De loting voor de groepsfase vindt donderdagavond plaats in Monaco. Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Wöber (Eiting/79), Frenkie, Schöne, Van de Beek, Tadic, Huntelaar en Ziyech. Opstelling Dinamo Kiev: Boyko; Kedziora, Burda, Kádár, Pivaric; Shepelev (Garmash/46), Sydorchuk (Shaparenko/64), Buyalskyy; Tsygankov, Supriaha, Verbic.