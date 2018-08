Deel dit artikel:











A200 dicht door dodelijk ongeluk: vertraging rondom Haarlem Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Op de A200 in de richting van Haarlem is vanavond een ongeluk gebeurd. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. De weg is afgesloten en het verkeer staat vast.

Het verkeer vanaf de A9 kan ook niet de A200 naar Haarlem op. Alle verbindingswegen zijn afgesloten. "Je kan beter via de N205 naar Haarlem rijden", aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Treinverkeer

Er reden een tijdje ook geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam. Dat verkeer komt nu weer op gang.