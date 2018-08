Bizarre beelden: Ajax-supporters belaagd met vuurwerk in Kiev

AMSTERDAM - (AT5) De sfeer in Kiev is grimmig. Hooligans van Dinamo Kiev zoeken allerlei mogelijkheden om supporters van Ajax aan te vallen.

Op Facebook zijn beelden geplaatst waarop te zien is dat een groep Ajax-supporters belaagd wordt door hooligans van de thuisclub. De Ajax-fans rennen weg terwijl zij worden bekogeld met vuurwerk.

Ook in het stadion waar Dinamo Kiev en Ajax vanavond strijden om een plekje in de Champions League is het onrustig. Vlak voor de wedstrijd begon probeerden hooligans van Dinamo het uitvak te bestormen. Daarom staat er nu extra politie voor het vak met de Ajacieden.

Op sociale media waarschuwde Ajax fans om bepaalde plekken in de stad te vermijden. Tegelijkertijd zijn er verschillende berichten over fans die toch in benarde situaties waren beland. Ook zijn er meldingen van meedere gewonden, hoewel die niet officieel zijn bevestigd.