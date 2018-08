Deel dit artikel:











Politiehelm gestolen tijdens grote brand in Zaans café Foto: Politie Zaanstreek

ZAANDAM - Terwijl een politieagente gisteravond druk bezig was om hulp te verlenen bij de grote brand in een café in Zaandam, werd ondertussen haar motorhelm gestolen. De politie is op zoek naar de dader.

De agente had haar motor geparkeerd en de gele politiehelm op het voertuig gelegd. "Toen zij even later terug kwam bij haar motor, bleek deze weg te zijn", aldus de politie. "Is deze meegenomen door een behulpzame omstander?" Lees ook: Café in Zaandam ingestort na brand: 'Eigenaren wilden juist een nieuwe start maken' Omdat nog niemand zich heeft gemeld, gaat de politie uit van diefstal. Mensen met met tips kunnen zich melden via 0900-8844. Ook de eventuele dader is 'welkom'. "Denkt u bij nader inzien dat het inderdaad nogal triest was een helm te stelen van iemand die bezig was mogelijk levens te redden? Meld je."