Wöber start bij Ajax tegen Dinamo Kiev, Neres op de bank Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

KIEV - Maximilian Wöber vervangt vanavond de geschorste Nicolás Tagliafico bij Ajax in de return tegen Dinamo Kiev. Inzet is een plek in de groepsfase van de Champions League.

Tagliafico incasseerde vorige week zijn derde gele kaart van de voorrondes en is daardoor geschorst. Maximilian Wöber is de enige andere speler in de basis van Ajax ten opzichte van het duel van vorige week in de ArenA. David Neres is nog niet voldoende hersteld van zijn hamstringblessure en de Braziliaan start dan ook op de bank. Ajax won de wedstrijd in Amsterdam vorige week met 3-1 en kan dus verwachten dat de ploeg uit Oekraïne de aanval kiest. Lees ook: Ten Hag: "Ik verwacht een ander Kiev, maar hetzelfde Ajax" De wedstrijd in Kiev begint om 21.00 uur. Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Wöber, Frenkie, Schöne, Van de Beek, Tadic, Huntelaar en Ziyech. Opstelling Dinamo Kiev: Boyko; Kedziora, Burda, Kádár, Pivaric; Shepelev, Sydorchuk, Buyalskyy; Tsygankov, Supriaha, Verbic. Supporters belaagd

In Kiev zijn vandaag meerdere Ajax-supporters aangevallen door groepen Ultra's van Dinamo. Ajax waarschuwde al vroeg op de dag voor dit fenomeen. Lees ook: Ajax-fans moeten uitkijken in Kiev voor aanvallen