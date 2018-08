Barmhartige Samaritaan helpt autistische jongen om eerste schooldag te bereiken

ZAANDAM - De zoon van Karin Nefkes uit Zaandam overkwam vandaag het ergste wat er kan gebeuren op je eerste schooldag: zijn pinpas weigerde, waardoor hij geen treinkaartje kon kopen om naar zijn middelbare school te reizen. Gelukkig was er een voorbijganger die zo gul was om het kaartje voor de jongen te vergoeden.

Karen was al door haar zoon gebeld die helemaal in paniek was toen zijn pinpas het niet bleek te doen. "Het was zijn eerste schooldag, dus hij was al nerveus, maar hij heeft ook nog een vorm van autisme, dus je kan je wel voorstellen dat dat niet zo goed samengaat."

Ze is degene die haar zoon geholpen heeft dan ook erg dankbaar. Op Facebook heeft Karen een publiekelijk bedankje geplaatst, waarmee ze de redder op probeert te sporen. Het zou gaan om een jongeman van ongeveer 21 jaar.

Oorzaak

De reden dat de pinpas van Karens zoon het niet deed, is dat ze vergeten waren om de pas te activeren. Gelukkig heeft het haar zoon niet tegengehouden om toch op tijd bij zijn introductiedag te zijn.