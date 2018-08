AZ contracteert Piet Velthuizen

ALKMAAR - AZ heeft deze transferperiode opnieuw een keeper toegevoegd aan de selectie. Piet Velthuizen tekent éénjarig contract bij de Alkmaarders. AZ speelt daarmee in op de zware schouderblessure van tweede keeper Rody de Boer.

"Ik ben heel blij met deze overstap. Het is een mooie club en ik krijg een warm gevoel van deze club," zo reageert Velthuizen op zijn overstap."John van den Brom belde me op met de vraag of ik tweede keeper wilde worden. Ik heb goede ervaringen met John dus het was voor mij een één-tweetje."

Velthuizen gaat dit seizoen dus de rol van tweede keeper vervullen in Alkmaar. "AZ is een goede club in Nederland en het blijft natuurlijk altijd voetbal. Het is niet altijd leuk om tweede keeper te zijn maar ik ben een veteraan dus voor mij is het oké."