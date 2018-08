Roggeveen: "Met de uitleg van Snoei kon ik moeilijk leven"

WIJDEWORMER - Keeper Joey Roggeveen vertrok van de zomer van AZ naar Telstar. Een paar maanden later keert hij weer terug bij de Alkmaarders. "Ik wilde eerste keeper worden bij Telstar, maar het liep anders. Ik zag daarom weinig perspectief en daarom kwam AZ top uit", aldus Roggeveen.

De Hoofdorper sprak van de zomer de ambitie uit om eerste keeper te worden in Velsen-Zuid. Die strijd verloor hij. Sven van der Maaten is momenteel de eerste keeper en Telstar-trainer Snoei gaf aan dat Roggeveen voorlopig niet in de basis zou staan. "Met de uitleg van Mike Snoei kon ik moeilijk leven anders had ik er nog gezeten. Hij zag mij als 20-jarige niet tussen de grote mannen staan. Toch is het mij niet tegengevallen. Ik heb er veel geleerd", vertelt Roggeveen.

De keeper kijkt ook kritisch naar zijn eigen prestaties. "Ik had mij wat nederiger kunnen opstellen. Dat is mijn valkuil geweest." Toch zegt Roggeveen dat hij niet met hard feelings is vertrokken uit Velsen-Zuid. "Ik heb het goed kunnen afsluiten. Tuurlijk is het anders gelopen. Je gaat niet met elkaar een samenwerking aan om dan twee maanden later te vertrekken", laat de Noord-Hollander weten.

Zoals het er nu naar uitziet sluit Joey Roggeveen aan bij Jong AZ.