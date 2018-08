Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij de Flora & Visserijdagen in Den Oever Foto: NH Nieuws

DEN OEVER - Het is druk aan de kop van de Afsluitdijk. Vandaag is de allerlaatste dag van de Flora- en Visserijdagen in Den Oever, waar alles in het teken staat van vis. NH Events was er afgelopen weekend bij en snoof de zilte zeelucht op.

Stoere vissermannen vertelden alles over de garnalen, de mosselen, de schepen, de netten en het woeste leven op zee. En daar hoort uiteraard ook een kleine proeverij bij. Geniet in de video hierboven nog even na van de editie van 2018.