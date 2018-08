Amsterdammers nemen afscheid van geliefde boom op verzakte Da Costakade

AMSTERDAM - (AT5) Vandaag was het dan zo ver. De enorme Hollandse iep die op het verzakte stuk van de Da Costakade in Amsterdam stond, werd vanochtend gekapt. Tot groot verdriet van een aantal buurtbewoners en één in het bijzonder.

"Ik ben al een paar dagen afscheid aan het nemen van de boom. Ik praat met de boom omdat ik ervaar dat bomen net als wij een spirit hebben waar je mee kunt praten," aldus de buurtbewoonster.

Ze heeft ook nog een waarschuwing voor haar mede-Amsterdammers. "Jongens, er is nog 200 kilometer kadewand die vervangen gaat worden. Wat gaat er gebeuren met onze bomen. Let op jouw mooie bomen! Dit is een monumentale boom die nooit weg had gemogen, maar hij gaat."

Verzakking

Nadat de Da Costakade twee weken geleden werd afgesloten door een verzakking, deed de gemeente onderzoek naar de oorzaak daarvan. Uit dat onderzoek is gebleken dat de riolering het probleem is. Deze moet worden vervangen en dat betekende dat de geliefde iep moet wijken.

Bewoners hadden een briefje op de boom geplakt met de vraag of de boom niet kon blijven. "Al acht jaar lang hebben wij gewaarschuwd dat er hier iets ernstigs aan de hand is. Wat bleek na acht jaar, dat er een dikke waterleiding lekte. Kijk nu in wat voor een troep wij zitten. Dit kost tonnen dat beter in het onderwijs gestopt had kunnen worden. En nu moet ook nog onze iep weg. Dat is Amsterdam," aldus een bewoonster.

Na een laatste knuffel en een bedankje voor alle zuurstof die de boom door de jaren heen gegeven heeft, ging de iep dan toch echt door de versnipperaar.