Een 10-jarig jubileum in schaduw van het 100-jarig bestaan Hoogovens

VELSEN-NOORD - Hoogovens bestaat honderd jaar. In de schaduw van dat eeuwfeest viert het Hoogovensmuseum haar tien-jarig jubileum. Het gaat een beetje onopgemerkt voorbij, al wordt er wel aandacht aan het jubileum besteed: zo is er een speciale tentoonstelling over archeologische vondsten op het terrein van wat nu Tata Steel heet.

Willem de Wit is de inrichter van de expositie. Voorzichtig plaatst hij de in bruikleen gekregen vazen in een vitrine. Hij hoopt dat de tentoonstelling mensen trekt, want het Hoogovensmuseum in het voormalige badlokaal kan best wat bezoekers gebruiken.

"Gelukkig hebben we de steun van Tata Steel", zegt hij. "Daar zijn we heel blij mee." De Wit hoopt dat 'zijn kindje' een graantje meepikt van alle belangstelling die er dezer dagen is voor het eeuwfeest van Hoogovens, waar hij 32 jaar heeft gewerkt. "Het zou mooi als mensen hier dan ook even langskomen. Ze zullen nog versteld staan van wat er allemaal te zien is."