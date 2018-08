Gezin met vier kinderen op straat: ''Er komt geen einde aan de nachtmerrie''

HEILOO - De tijd dringt voor Linda Borg en haar vier kinderen. Komende vrijdag moet ze haar woning in Heiloo verlaten en voorlopig heeft ze nog geen vervangende woonruimte. ''Vorig jaar is deze nachtmerrie gevonden en er komt maar geen einde aan.''

Linda is ten einde raad. Ze is vorig jaar gescheiden van haar man en kon in eerste instantie nog woonruimte vinden in een garage in Heiloo. Nu dat pand verkocht is moet ze de verhuisdozen inpakken. ''Het is moeilijk want je weet niet waar je het heen moet verhuizen. Zometeen sta ik met vier kindjes elke avond bij iemand anders op de stoep.''

Daklozenopvang

Dat terwijl ze al maanden bezig is met de zoektocht naar een dak boven het hoofd. Zo staat ze ingeschreven bij verschillende woningbouwcorporaties en heeft ze zelfs moeten aankloppen bij de daklozenopvang. Maar tot nu toe heeft het niet geholpen. ''Ik sta niet lang genoeg op de wachtlijst en voor een normale huurwoning kom ik niet in aanmerking omdat ik er het geld niet voor heb.''

Linda maakt zich vooral zorgen om haar schoolgaande kinderen. Haar twee zoontjes zitten op een school voor speciaal onderwijs. Als er niet snel een woning gevonden wordt in de buurt kunnen ze maandag niet naar school. Het vervoer wordt namelijk geregeld vanuit Heiloo. ''Ik vind dat heel erg. Ze hebben niet eens afscheid kunnen nemen van hun vriendjes.''

Rollercoaster

Bij de gemeente heeft ze ook al op de aangeklopt om hulp. Volgens Linda wordt morgen besloten of ze op een urgentielijst komt te staan. Daardoor krijgt ze voorang bij het vinden van een woning. Maar aangezien ze vrijdag al haar woning moet verlaten, begint de tijd te dringen. ''Ik vecht al zo lang maar er komt maar geen oplossing. Bij de gemeente kan niemand zeggen wanneer ik ergens terecht kan. Het is een rollercoaster waarbij je echt wel op je end zit.''

De gemeente Heiloo laat in een reactie weten het erg vervelend te vinden dat het gezin in deze situatie terecht is gekomen, maar doet verder geen mededelingen. ''We zijn nog in gesprek met het gezin en vanwege de AVG-wetgeving (Algemene Verordening gegevensbescherming .red) en privacy van het gezin zelf. Ons Sociaal Team blijft het gezin zorgvuldig helpen met het zoeken naar mogelijkheden.''