S.S. Murata geen partij voor Hovocubo in voorronde Champions League Foto: Hovocubo

JONAVA - Hovocubo had een makkie in de eerste wedstrijd van het kwalificatietoernooi voor een een plek in de Champions League van het zaalvoetbal. In Litouwen werd met 12-2 gewonnen van S.S. Murata uit San Marino.

Vanaf de aftrap was het klasseverschil tussen de twee ploegen duidelijk en bij de rust ging de ploeg van trainer Rudy Monden dan ook al met 5-1 aan de leiding. De doelpunten van de ploeg uit Hoorn waren mooi verdeeld en kwamen op naam van Amir Molkarai, Lahcen Bouyouzan (2), Youssef Makraou (2), Yoshua St Juste (2), Karim Mossaoui (2), Mukthar Abdi Suleiman, Zakaria Amrani en Faisel Mellah. Hovocubo zit in Litouwen in een poule met vier ploegen. Morgen is het Engelse Reading Futsal Club de tegenstander en vrijdag volgt de derde en laatste wedstrijd tegen thuisploeg FK Vytis.