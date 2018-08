Gratis naar de wc bij horecagelegenheden Purmerend

PURMEREND - Goed nieuws voor alle mensen met een kleine blaas uit Purmerend en omstreken: ook de toiletten bij horecagelegenheden zijn volgens de gemeente gratis toegankelijk voor het publiek.

De gemeente Purmerend kwam vijf dagen geleden met een persbericht, waarin ze vertelden dat niet alleen openbare toiletten gratis te bezoeken zijn, maar ook wc's in de horeca. Volgens de gemeente weten mensen vaak te weinig over de kosteloze toiletmogelijkheden in het centrum van Purmerend.

"Wij hebben met de horecaondernemers van de Koemarkt afgesproken dat iedereen gebruik mag maken van onze toiletten. Daarvoor hoeft geen consumptie genomen te worden," aldus Arwin Versteyne, voorzitter van BIZ Koemarkt.

Mobiele app

De gemeente raadt mensen met buik- en blaasklachten aan om de app HogeNood te downloaden. Op deze app kan de gebruiker toiletten vinden in de directe omgeving.