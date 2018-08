Lang wachten op geliefde door storing op Schiphol: "Het is het wachten waard!"

SCHIPHOL - Veel binnenkomende vluchten hadden last van de storing op de luchthaven deze middag. Het zorgde voor ongeduldige mensen die wachtten op hun geliefden...

"Ik wacht op mijn beste vriendin die een jaar in Canada is geweest voor school", vertelt een meisje met een ballon in haar hand. Ze staat te popelen. De vlucht is al een uur te laat.

Verderop staat een 55-jarige vrouw uit Middenbeemster óók te wachten op haar goede vriendin die op dezelfde vlucht zit. "Ze emigreerde naar Canada toen we zestien waren. Al veertig jaar is ze weg, maar de vriendschap is nog altijd hetzelfde", vertelt ze.



Vertragingen

Sinds maandagmiddag zijn er vertragingen in het vliegverkeer. Een breuk in een kabel veroorzaakte een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Minder vliegtuigen konden daardoor per uur landen.



Veel mensen in de aankomsthal kijken om de haverklap naar de borden met actuele informatie, en proberen via hun mobiele telefoons contact te krijgen met hun geliefden. Na twee uur wachten, is de lol er al een beetje af. "Ik vond Schiphol altijd heel leuk, maar begin het nu toch iets minder te vinden."

'Het wachten waard'

Maar het wachten wordt beloond. Ook als blijkt dat de passagiers in een ándere vertrekhal zijn gearriveerd en daar al weer stonden te wachten, zijn er tranen van geluk. "Dit was het wachten waard", zegt het meisje dat herenigd is met haar beste vriendin met tranen in haar ogen.



Ook de 55-jarige vrouw uit Middenbeemster is blij haar vriendin weer te zien. Wat ze als eerste gaan doen? "Koffie drinken, en zíj kan wel een douche gebruiken", lacht ze.