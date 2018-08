AZ is hofleverancier van Noorse ploeg

ALKMAAR - AZ is met drie spelers hofleverancier van de Noorse ploeg. Jonas Svensson, Bjørn Johnsen en Fredrik Midtsjø zijn door bondscoach Lars Lagerbäck opgenomen in de definitieve selectie van Noorwegen. De Noren spelen op 6 september thuis tegen Cyprus en op 9 september uit tegen Bulgarije in het kader van de Nations League.

Er is geen ploeg in Europa die zoveel spelers levert aan de Noorse nationale ploeg. Ook Martin Ødegaard van Vitesse is geselecteerd.

Nations League

De Nations League is een nieuwe UEFA-toernooi, waaraan 55 landen meedoen, met een promotie- en degradatie-regeling tussen League A tot en met League D. Elke League bestaat weer uit vier groepen van drie of vier landen. De Noren zijn ingedeeld in League C. De hoogst geklasseerde ploegen zitten in League A, waarin Nederland ook zit. Oranje moet het opnemen tegen België en Frankrijk.

Elk seizoen zullen vier landen die eerste worden in hun poule promoveren naar een hogere league. Ook zullen vier landen die laatste worden in hun poule degraderen naar een lagere league. Wil je echt het naadje van de kous weten van de Nations League klik dan hier.

De winnaar van elke League krijgt een ticket voor het EK 2020, zodat ook kleinere landen kans maken op deelname aan het EK.