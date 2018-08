Deel dit artikel:











Vakantiepark sluit zwembad voor inwoners Medemblik Foto: Shutterstock

MEDEMBLIK - Medemblikkers kunnen tijdelijk niet meer gebruikmaken van het zwembad op vakantiepark Zuiderzee. Dat is ze per brief medegedeeld door de eigenaar van het park. De reden: de provincie vindt dat er te weinig toezicht is in het bad.

Dat schrijft mediapartner WEEFF. Het vakantiepark gaf als reactie aan niet gelijk meer toezicht te kunnen regelen en heeft daarom besloten per 16 augustus de deuren te sluiten voor mensen die van buiten het vakantiepark komen. Wel heeft het park aan de provincie - die toezichthouder van de zwembaden is - beloofd om naar een oplossing te zoeken. De kwestie heeft intussen de gemeente ook bereikt. Het zwembad krijgt gemeentelijke subsidie, zodat juist Medemblikkers er ook kunnen zwemmen. De gemeente heeft daarom vorige week contact opgenomen met het vakantiepark en er op aangedrongen dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. Onwenselijk

"Zowel het ontbreken van toezicht als het weigeren van mensen vinden wij een onwenselijke situatie", zegt gemeentewoordvoerster Elly Klut tegen NH Nieuws, "en daarom hebben wij er bij de eigenaar op aangedrongen dat het toezicht snel geregeld wordt. Het contact met de eigenaar heeft ons het vertrouwen gegeven dat hij alles in het werk stelt om de situatie op te lossen." Het vakantiepark probeert zo snel mogelijk weer open te gaan voor mensen van buiten het vakantiepark.