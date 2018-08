Deel dit artikel:











Gooise Openluchttheater ontstond per toeval: "Ik heb het gevonden" Foto: Kleine Theaters in Gooi en Vechtstreek

HILVERSUM - Marie Louise Veenboer kwam het in verval geraakte amfitheater in Hilversum in 1998 per toeval tegen. Ze werd direct verliefd. Sindsdien organiseert ze er voorstellingen.

Het Gooise Openluchttheater Lieberg organiseert jaarlijks voorstellingen. Voor de serie Kleine Theaters in Gooi en Vechtstreek ging presentatrice Savannah Stolk samen met de organisatie langs bij het theater. Het Amfitheater ligt verscholen in de bossen naast knooppunt Eemnes. Het werd voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt door vakbonden voor toespraken, maar raakte daarna in ongebruik. Toen Marie Louise Veenboer het in 1998 tegenkwam was het liefde op het eerste gezicht. "Toen dacht ik, dit is zo mooi. Ik werd helemaal verliefd op de plek. Daar moet wat gebeuren. En sinds de tijd gebeurt hier ook wat."