Werk aan gevaarlijke oversteekplaats in Haarlem: "Blij mee, maar helaas te laat"

HAARLEM - Het is wrang voor de wijkraadsleden als ze kijken naar het werk aan de Schipholweg in Haarlem, waar de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt wordt. Twee jaar geleden verongelukte Joop Teunisse van de wijkraad Slachthuisbuurt hier.

De gezamelijke wijkraden hebben meegedacht aan de huidige oplossing voor de gevaarlijke oversteekplaats. Met een drempel, een afscheiding voor de busbaan en meer stoplichten moeten de oversteek beter zichtbaar maken.

'Missen hem elke dag'

De wijkraadsleden in Haarlem-Oost zijn er blij mee, "maar het is te laat. We missen hem nog elke dag." Juist Joop Teunisse waarschuwde voor de gevaarlijke oversteekplaats op de Schipholweg. Het liefst zag hij dat deze helemaal verdween. En alle wijkraden willen dat ook uiteindelijk graag. "Omdat er eigenlijk in 1999 al was geconcludeerd dat dát de enige juiste oplossing was. En op grond van de wens van de Fietsersbond toch is gehandhaafd."

Het werk aan het wegdek van de Schipholweg wordt deze week afgerond. In het najaar worden er meer stoplichten geplaatst.