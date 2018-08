Uitzonderlijke ontmoeting: vader overleden zoon (8) ontmoet ontvanger donorlever

BERKHOUT - Klaas Schaft uit Berkhout stond versteld toen zijn zus Margreet hem vorig jaar zomer opbelde: ze was er zeker van dat de vrouw die al tijden bij haar op naailes komt, de lever van zijn overleden zoon Renzo (8) had gekregen.

"Er is meer kans om de staatsloterij te winnen dan om dit te horen", vertelt Klaas Schaft tegen NH Nieuws. In april 2017 stonden er bij hem ineens twee politieagenten voor de deur. Ze hebben erg slecht nieuws: zijn ex-partner heeft een frontale botsing gehad samen met zijn 8-jarige zoontje Renzo. De moeder overleeft het ongeluk niet en Renzo komt met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis in Utrecht terecht. Twee dagen later hebben Klaas en zijn familie afscheid moeten nemen.

In diezelfde week gaat bij Manuela Hoogstraaten uit Blokker de telefoon: "Om elf uur ‘s avonds werd ik gebeld, er was een lever beschikbaar en ik moest meteen naar het ziekenhuis komen", legt Manuela uit. Manuela lijdt aan erfelijke cysten in haar lever en nieren. In 2013 kreeg ze steeds meer klachten. "Ik had erg veel pijn en ben meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis." Onderzoeken wezen uit dat ze een nieuwe lever en nier moest hebben.

'Kan geen toeval zijn'

Het is de zus van Klaas, Margreet, die uiteindelijk tot de ontdekking komt. Manuela kwam namelijk wekelijks bij de naailessen van Margreet, maar kon een tijd niet op les komen omdat ze was opgeroepen voor een nieuwe lever. Ze vertelde dat ze de lever had gekregen van een jongen van 8 jaar oud die was overleden in Utrecht. Toen Klaas tijdens een gesprek over de donatie de leeftijd, geslacht en duur van de wachtlijst hoorde waren ze er 100 procent zeker van: Manuela had de lever van Renzo.

Samen de berg op

Klaas en Manuela hebben elkaar uiteindelijk ontmoet. Manuela wilde graag de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk lopen om geld in te zamelen voor KWF (kinderkankeronderzoek) en voor Renzo. Zonder aarzeling besloot Klaas om met Manuela samen de uitdaging aan te gaan: aankomende donderdag 30 augustus bewandelen Klaas en Manuela samen de Mont Ventoux. Doneren kan nog tot en met half oktober via Grootverzettegenkanker.nl.