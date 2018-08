Misha Salden: "Cas Peters is een hele interessante speler"

VOLENDAM - FC Volendam heeft nog een paar dagen tot het sluiten van de transfertermijn om de selectie te versterken. Volgens RTV Drenthe zou de eerste divisionist een principe-akkoord hebben bereikt met FC Emmen-spits Cas Peters.

Technisch manager Misha Salden wil over Peters niet meer kwijt dan dat hij een 'hele interessante speler' is. "Verder is iets pas het melden waard als iets definitief is. We kunnen wel met vijf spelers een principe-akkoord hebben."

Na twee doelpuntrijke seizoenen (17 en 14 doelpunten) is Peters bij de kersverse eredivisionist op de bank beland. Trainer Dick Lukkien liet anderhalve week geleden weten dat hij bereid is mee te werken aan een transfer, maar dat de de 25-jarige aanvaller niet per se weg hoeft.

Blessures

Voor de wedstrijd van vrijdag tegen Jong AZ rekent Salden weer op Joey Veerman. De middenvelder is hersteld van zijn scheenbeenblessure. Of Daan Klinkenberg inzetbaar is, is nog onduidelijk. De verdediger ontbrak tegen Sparta Rotterdam (2-0) en heeft dinsdag voor het eerst weer met de groep meegetraind. Morgen moet blijken of hij daar een reactie op krijgt. Ook linksback Paul Kok is niet helemaal fit.

Vrijdag speelt FC Volendam om 20.00 uur thuis tegen het eveneens nog puntloze Jong AZ. De wedstrijd is rechtstreeks te volgen op de radio in NH Sport.