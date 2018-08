Deel dit artikel:











AIS Airlines neemt vluchten failliet Nextjet over Foto: AIS Flight Academy

LELYSTAD - AIS Airlines uit Lelystad neemt vluchtroutes over van Nextjet. Die Zweedse luchtvaartmaatschappij vroeg in mei faillissement aan. AIS Airlines is na de overname de grootste regionale maatschappij van Scandinavië.

Het gaat om vluchten tussen Mariehamm en Stockholm Arlanda, Mariehamm en Turku, en Jönköping en Stockholm Arlanda. Op alle routes vliegt AIS Airlines nu twee keer per dag. Dit zijn vluchten voor zowel zakelijke als particuliere reizigers. Met de nieuwe routes stopt de expansie in het buitenland niet. De luchtvaartmaatschappij onderzoekt momenteel de mogelijkheden om te groeien in Münster en Osnabrück.