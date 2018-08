Vliegverkeer op Schiphol volledig hervat na zoveelste storing

SCHIPHOL - Op Schiphol is het vliegverkeer aan het begin van middag volledig hervat. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is de kabel hersteld die gisteren tijdens graafwerkzaamheden zwaar beschadigd raakte.

De storing in het backup-communicatiesysteem is verholpen.

"Er wordt samen met luchthaven Schiphol grondig onderzoek gedaan naar de oorzaak en hoe herhaling in de toekomst te voorkomen is", aldus de LVNL in een verklaring. "Om de veiligheid te waarborgen werd minder vliegverkeer per uur afgehandeld. Dat heeft helaas tot hinder voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen geleid."