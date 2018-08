Deel dit artikel:











Dieven breken in bij supermarkt Coop: politie zoekt getuigen Foto: Google Streetview

RIJSENHOUT - In de Coop in Rijsenhout is vannacht door vier mannen ingebroken. Ze drongen het gebouw binnen door het raam van een schuifdeur in te slaan.

De politie vermoedt dat de mannen na de inbraak met een buit zijn weggerend in de richting van de kerk. Wat er precies is gestolen, is niet bekendgemaakt. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, worden door de politie verzocht om contact op te nemen.