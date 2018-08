Gondelvaart Kortenhoef afgelast door te weinig aanmeldingen

KORTENHOEF - De organisatie zegt maar vier aanmeldingen te hebben gekregen, terwijl acht voor hun toch echt de ondergrens is. De 34e editie van het Kortenhoefse evenement is daarom afgelast.

In Wijkblad Wijdemeren noemt voorzitter Jan Willem Nienhuis van de organisatie het heel jammer. "Veel mensen wilden wel meedoen maar kregen de organisatie door de zomervakantie niet rond. Dus hebben we de beslissing genomen: dit jaar geen gondelvaart". Acht boten is volgens de organisatie de ondergrens.

Nienhuis laat in het wijkblad weten dat er plannen zijn gemaakt om het evenement volgend jaar om te gooien. Het is nog onduidelijk hoe het evenement zal veranderen, de organisatie wil dit eerst bespreken met omwonenden.

De andere evenementen van het dorpsfeest gaan wel door. Overdag is er het NK Palingroken.