Nieuwe start-up stimuleert 'groen' vliegen Foto: AT5

AMSTERDAM - Even snel met het vliegtuig naar Londen of Parijs. Wat internetondernemer Jelle Bekirovic betreft, doen we dat niet meer. En als je een verre reis wil maken? Dan compenseer je de CO2-uitstoot. Om hier een handje bij te helpen, richtte hij onlangs de vergelijkingssite FlyGRN op.

Net als andere vergelijkingssites ontvangt Bekirovic een fee van de aanbieders. Het verschil is dat hij deze bijdrage gebruikt om de CO2-uitstoot te compenseren. Dekt de fee de uitstoot niet volledig, dan kan de consument dit zelf aanvullen. Dit kost meestal enkele euro's. FlyGRN werkt onder meer samen met een bedrijf in India dat fossiele brandstoffen vervangt. Daarnaast wijst de website bezoekers op alternatieven voor het vliegtuig, zoals de trein. De start-up maakt het ook mogelijk om verschillende andere diensten te vergelijken. Zo plant FlyGRN een boom voor elke 100 euro die de consument op de website aan huurauto's besteedt. Verdubbeling uitstoot

Momenteel is de luchtvaart verantwoordelijk voor 2 procent van de totale CO2-uitstoot per jaar. De verwachting is dat dit over twintig jaar is verdubbeld.