Deel dit artikel:











Laadpalenfabrikant goed eerste halfjaar achter de rug Foto: Alfen

ALMERE - Laadpalenfabrikant Alfen uit Almere heeft het in de eerste helft van 2018 goed gedaan. Het bedrijf behaalde een flinke omzet en winstgroei. De omzet was 32 procent hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste halfjaarcijfers van het bedrijf sinds de beursnotering.

Het bedrijf dat onder meer laadpalen voor elektrische auto’s maakt zag de omzet het eerste halfjaar uitkomen op 43 miljoen euro. Dat is een stijging met 32 procent. Het bedrijf slaagde erin om zijn doelstelling waar te maken. Een kleine een vijfde van de omzet van de onderneming kwam uit het buitenland. Volgens het bedrijf groeit de markt nog steeds en kunnen ze daarvan profiteren. Ze hebben een aantal nieuwe projecten en klanten kunnen binnenhalen. Groei werknemers

De organisatie groeide van 234 fulltime werknemers in een half jaar tijd naar 262. Ook verwacht het bedrijf door de internationalisering in het tweede halfjaar het personeelsbestand uit te breiden. Nederland meeste laadpalen

Nederland heeft volgens de RAI meeste publieke laadpalen voor elektrische auto's van alle landen in de Europese Unie. In Nederland waren eind juni 32.875 publieke laadpalen te vinden. Dat zijn laadpunten voor elektrische auto's en hybrides met een stekker die allemaal met dezelfde soort laadpas 24 uur per dag te gebruiken zijn. In totaal zijn er 122.000 laadpalen in Nederland. Nummer twee Duitsland moet het doen met 'slechts' iets meer dan 25.000 openbare laadpalen. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben er respectievelijk 16.000 en 14.000.