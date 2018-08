De Peiling: Europa verbiedt halogeenlamp per 1 september

NOORD-HOLLAND - Na de gloeilamp verdwijnt vanaf 1 september ook de halogeenlamp. Vanaf die datum moeten lampen in de Europese Unie nog energiezuiniger zijn. Winkels mogen nog wel hun voorraden verkopen.

Nog volop gebruikt

In verreweg de meeste huizen hangen nog gloei- of halogeenlampen. Alle huishoudens in Nederland tezamen hadden volgens onderzoek uit 2016 nog 100 miljoen halogeenlampen en 65 miljoen gloeilampen hangen. Per woning gaat het gemiddeld om 13 halogeenlampen en 11 gloeilampen.

Halogeenlamp

Een halogeenlamp is een gloeilamp waarvan de ballon gevuld is met een gas onder hoge druk. Een halogeenlamp heeft een wat hoger rendement (lichtopbrengst per hoeveelheid toegevoerde energie) en een langere levensduur dan een gewone, ouderwetse gloeilamp die in 2009 werd verboden. Maar halogeenlampen verbruiken veel meer energie dan moderne lampen.

Vervangen loont

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal wijst erop dat er de afgelopen jaren voldoende alternatieven op de markt zijn gekomen. De veel zuinigere ledlamp is er inmiddels in bijna alle formaten. Volgens Milieu Centraal loont het om oude lampen direct te vervangen, zelfs al kosten ledlampen meer.

Terugverdienen

"De aanschafprijs van een ledlamp verdien je in zo'n vijf jaar terug en daarna ga je besparen. Want een ledlamp gaat gemiddeld 15.000 branduren mee en dat kan dus wel 15 jaar zijn", zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal tegen de NOS. "Als je vandaag nog al je gloeilampen en halogeenlampen weggooit, bespaar je bijna 50 euro per jaar."

