Deel dit artikel:











Café in Zaandam volledig ingestort na brand Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Na de grote brand in café De Nieuwe Brug aan de Oostzijde in Zaandam wordt bij daglicht de treurige balans opgemaakt. Het gebouw is compleet verwoest, het dak ligt op de grond en omliggende gebouwen lopen nog steeds gevaar ook in te storten.

Rond middernacht sloegen de vlammen metershoog uit het dak van het pand. De bewoners en eigenaren van het pand waren op dat moment niet aanwezig. Er raakte dan ook niemand gewond, maar de schade aan het pand bleek na het blussen zo groot dat er niks meer van over is. Lees ook: Café in Zaandam verwoest door zeer grote brand Op foto's is te zien dat het houten gebouw volledig is ingestort. Volgens de brandweer is de kans op instortingsgevaar bij de naastgelegen panden ook nog zeer groot. De bewoners mogen dan ook nog niet terug naar hun woning. "Ik woon in een stenen huis, dus ik mag mijn huis weer in. Maar mijn buurvrouw heeft een houten huis. Zij staat nog steeds op straat", aldus een omstander vannacht tegen NH Nieuws. Vakantie

Volgens de buren van het afgebrande café waren de eigenaren op vakantie. Er is op dit moment nog geen contact geweest met de gedupeerden. Het is ook nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Een buurtbewoner: "De vlammen sloegen vannacht ineens uit het dak. Waarschijnlijk blijft er niks meer van over", waren zijn voorspellende woorden.