Overzicht: Storing na storing op Schiphol tijdens 'recordjaar' 2018

SCHIPHOL - De technische storing op Schiphol die al sinds gisteren duurt staat niet op zichzelf. Meerdere storingen plagen de luchthaven dit jaar. Met vertraging en frustratie bij reizigers als gevolg. Een overzicht van de problemen voor zover dit jaar.

Drukste jaar ooit

Schiphol beleeft een van de drukste jaren ooit. Record na record wordt verbroken. Zo ziet de luchthaven deze zomer maar liefst 12,7 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de zomerperiode, tussen 7 juli en 2 september, zo'n 220.000 passagiers per dag.

28 februari: Storing bij KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM moest in februari 29 Europese vluchten annuleren als gevolg van een computerstoring. Mensen konden tijdelijk niet inchecken en via de site van KLM was het niet mogelijk om vluchten te boeken. Andere maatschappijen leken geen last te hebben van dit technische probleem.

29 april: Grote stroomstoring op Schiphol

Tijdens een van de drukste periodes van het jaar voor Schiphol, de meivakantie, zorgde een stroomstoring voor flinke chaos. De stroom viel 's nachts uit en omdat de problemen in de ochtend nog niet waren opgelost en de terminal overvol raakte, besloot Schiphol de luchthaven en de toegangswegen ernaartoe af te sluiten. Veel vluchten werden geannuleerd of vertraagd, waardoor vakanties in duigen vielen.

In juli kwam naar buiten dat in de eerste helft van 2018 het aantal geannuleerde vluchten op Schiphol bijna het dubbele is ten opzichte van het aantal annuleringen in dezelfde periode het jaar daarvoor. Een belangrijke factor hierin was de grote stroomstoring op 29 april.

15 augustus: Storing aan communicatiesysteem luchtverkeerstoren

Door de technische storing kon de luchtverkeersleiding geen contact opnemen met de piloten. Daarom is het vliegverkeer in bijna heel Nederland uit voorzorg stilgelegd en konden er enige tijd geen vliegtuigen vertrekken of landen op Schiphol. Veel vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens. Aan het einde van de middag kon het vliegverkeer weer worden hervat.

27 en 28 augustus: Storing aan het back-up communicatie systeem luchtverkeerstoren

Door een breuk in een kabel buiten de verkeerstoren kampt Schiphol met een technische storing. De kapotte kabel zorgt ervoor dat er problemen zijn met het back-upcommunicatiessysteem van de verkeerstorens. Uit voorzorg besloot Schiphol de vluchten van en naar de luchthaven te beperken. Met vertraging voor reizigers als gevolg.

