Storing op Schiphol nog steeds niet verholpen: beperkt vliegverkeer mogelijk

SCHIPHOL - Een technische storing bij de luchtverkeersleiding veroorzaakt al sinds gistermiddag vertragingen in het vliegverkeer van Schiphol. Vertrekkende vluchten vliegen inmiddels weer op schema, maar binnenkomende vluchten hebben nog steeds last van de storing.

Luchtverkeersleiding Nederland laat op twitter weten dat de storing nog niet verholpen is. Door deze technische problemen kunnen binnenkomende vluchten maar beperkt worden behandeld. Reizigers hebben hierdoor dus nog last van vertraging.

Oorzaak storing

Het probleem is dat het back-upcommunicatiesysteem in de verkeerstorens eruit ligt. Dit wordt veroorzaakt door een breuk in een kabel die zich buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding bevindt.

Gisteren vertelde een woordvoerder aan NH nieuws dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing van het probleem, maar dat nog niet duidelijk is hoe lang dit gaat duren.