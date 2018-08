Café in Zaandam verwoest door zeer grote brand

ZAANDAM - In café De Nieuwe Brug aan de Oostzijde in Zaandam heeft een zeer grote brand gewoed.

Op beelden is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak sloegen. Inmiddels is het vuur onder controle. Het pand, inclusief de bovenwoning, is zwaar beschadigd geraakt.

De Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer probeert om toegang te krijgen tot de begane grond. Ze waarschuwen omwonenden voor de rook. "Bij overlast, sluit ramen en deuren."

De naastgelegen huizen zijn ontruimd. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend.