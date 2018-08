Ten Hag: "Ik verwacht een ander Kiev, maar hetzelfde Ajax"

KIEV - Ajax wil dinsdagavond gewoon het eigen, aanvallende spel spelen tegen Dinamo Kiev in de return van de play-offs voor een plek in de Champions League. De Amsterdammers verdedigen een 3-1 voorsprong in Oekraïne. "We willen vasthouden aan onze eigen identiteit", vertelde een strijdbare trainer Erik ten Hag vlak voor de training van zijn ploeg in Oekraïne. "Wij zullen voor de winst spelen. Dat moet de instelling zijn om in de groepsfase te komen."

Ajax kan niet wachten totdat het zich weer mag meten met de beste ploegen van Europa. De winnaar van 1995 ontbreekt al vier jaar in de hoogste klas van het clubvoetbal. Eindelijk is de formatie uit de hoofdstad er eens in geslaagd om de selectie op tijd op orde te hebben. Het vertrek van de talentvolle Justin Kluivert is gecompenseerd met de komst van Dusan Tadic en Daley Blind, die overkwamen uit de Premier League.

De uitgangspositie voor Ajax is goed maar ook gevaarlijk. Een snelle goal van de thuisclub kan Ajax in grote problemen brengen. Dinamo Kiev wil het laten stormen in de openingsfase. "Ik verwacht een ander Kiev, maar hetzelfde Ajax", zei Ten Hag. "Het is aan ons om de regie van de wedstrijd in handen te nemen en uiteindelijk ook te scoren. Een doelpunt zou ons erg helpen."

Zoals bijna altijd voor een grote wedstrijd wilde Ten Hag niks zeggen over zijn opstelling. David Neres is mee naar Kiev gereisd, maar hij schudde met zijn hoofd na de training in Kiev. "We spelen een belangrijke wedstrijd, maar we willen hem ook geen zes weken kwijt zijn", zei de coach van Ajax. "Hij moet pijnvrij zijn om te kunnen spelen."

Ten Hag wilde al evenmin kwijt hoe hij zijn geschorste linksback Nicolás Tagliafico gaat vervangen. Hij zal Danny Blind of Maximilian Wöber links in de defensie posteren. De laatste aflevering van het tweeluik met Dinamo Kiev is niet alleen sportief van groot belang. Alle deelnemers aan de groepsfase van de Champions League ontvangen een welkomstpremie van 15 miljoen euro. Dat bedrag wordt al snel verdubbeld door inkomsten uit kaartverkoop, televisiegelden en winstpremies. Zo kan Ajax de transfers van Blind en Tadic al bijna in één klap terug verdienen in Kiev.

De wedstrijd in Kiev begint om 21.00 uur.