Vertrekkende vluchten Schiphol weer op schema

SCHIPHOL - Schiphol kampt sinds het eind van de middag met een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Dat zorgde voor vertragingen in het vliegverkeer. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft aanvullende maatregelen genomen waardoor vertrekkende vluchten weer op schema kunnen vliegen.

Er geldt nog wel een beperking op de afhandeling van inkomende vluchten, zei een woordvoerder vanavond.

Het probleem is dat het back-upcommunicatiesysteem in de verkeerstorens eruit ligt. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Vastgesteld is dat er een breuk is ontstaan in een kabel buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding. Er wordt hard gewerkt aan het herstel hiervan. Hoelang dit gaat duren, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.

Zeker honderd uitgaande vluchten hebben vertraging opgelopen. Ook tientallen inkomende vluchten arriveren later op de Amsterdamse luchthaven. Een woordvoerder van Schiphol raadt reizigers aan hun actuele vluchtgegevens in de gaten te houden.

Op dit moment is er geen enkele reden om aan te nemen dat de huidige storing iets te maken heeft met de storing op 15 augustus, aldus de Luchtverkeersleiding Nederland. Toen lag het vliegverkeer ongeveer een uur plat. Het communicatiesysteem lag eruit en de verkeersleiders vielen terug op het back-upsysteem waar nu problemen mee zijn.