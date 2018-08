Rolstoelbasketbalsters pakken wereldtitel: "Toen kwam er wel een klein traantje"

DEN HELDER - Het Nederlandse dames rolstoelbasketbalteam is in het Duitse Hamburg voor het eerst wereldkampioen geworden. In een spannende finale wist het Groot-Brittannië te verslaan met 56-40. Mariska Beijer uit Den Helder scoorde 21 punten en is daarmee topscoorder van de wedstrijd.

"Het is nog steeds een beetje onwerkelijk", glundert Mariska Beijer bij het feestelijke onthaal in Arnhem. Vrienden en familie juichen zowel het heren- als het damesteam toe bij topsportcentrum Papendal. "We hadden ook nog nooit de finale van het WK gehaald, dus die spanning heb je nog nooit ervaren", vertelt ze aan Omroep Gelderland.

De ploeg startte scherp en lag halverwege de wedstrijd op voorsprong. "In het derde kwart maakten we het toch nog wel een beetje spannend, maar dat deden we voor het publiek", lacht Beijer. "Uiteindelijk walsten we er in het vierde kwart toch weer overheen."

'Klein traantje'

Als de wedstrijd bijna op z'n eind is, weet de Helderse dat haar team de winst hebben gepakt. "Ik kijk bijna nooit op het scorebord, maar in de laatste minuut zag ik dat we zó dik voorstonden, dat ik wist 'we hebben hem!' Toen kwam er wel een klein traantje in m'n ooghoek."

Beijer werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.