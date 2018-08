VS kijkt vol bewondering naar Noord-Hollandse zorg voor dementiepatiënten

HAARLEM - De Amerikanen zijn zeer te spreken over de manier waarop Nederland zorgt voor ouderen met dementie. Dat blijkt uit een artikel van de bekende krant The New York Times. Verpleeghuizen in onder andere Haarlem en Amsterdam proberen met rust en herinneringen de ziekte te remmen en het leven van patiënten aangenamer te maken.

Zo wacht de 98-jarige Jan Post zijn vrouw regelmatig op bij een levensechte bushalte in verpleeghuis Leo Polak in Amsterdam. Dan drinken ze samen wat in Bolle-Jan, een nagemaakte versie van een bestaand Amsterdamse café. "Alles is nep, behalve de alcohol", grapt de auteur in het artikel.

Strand

In verzorgingshuis De Houttuinen in Haarlem pakken ze het met de nabijheid van de zee anders aan. In een van de kamers is het strand nagemaakt, compleet met echt zand, warmtelampen, windmachines en het geluid van de golven.

Het zijn ervaringen die "een verzamelpunt creëren voor patiënten", zo staat in de Amerikaanse krant. "De gedeelde ervaring laat hen praten over eerdere reizen en het zorgt voor een minivakantie in hun dagelijkse leven."

Kracht van ontspanning

De auteur schrijft met bewondering over de "ongebruikelijke technieken" waarop er binnen die verpleeghuizen met dementie wordt omgegaan. "Doktoren en zorgverleners gebruik de kracht van ontspanning, jeugdherinneringen, zintuiglijke hulpmiddelen en kalmerende muziek om de bewoners te helpen en te genezen", schrijft hij. "In plaats van de oude ideeën over bedrust en medicatie toe te passen."

Of de journalist vindt dat de Verenigde Staten deze methodes ook moet gaan toepassen, laat hij in het midden. "Het is lastig om solide bewijs te krijgen van de effectiviteit, deels omdat de aandoening geen genezing kent."