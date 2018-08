Deel dit artikel:











Glennis Grace moet Diemer Festijn laten schieten voor America's Got Talent Foto: Screenshot YouTube

DIEMEN - Het was te verwachten, maar Glennis Grace moet haar optreden op het Diemer Festijn 5 september afzeggen omdat zij op dat moment nog in de VS is. De halve finale van America's Got Talent valt gelijk met het festival in Diemen.

Vanuit de organisatie van het Diemer Festijn wordt er vol begrip gereageerd. Ze wensen haar veel succes met het bereiken van haar 'American Dream'. Lees ook: Glennis Grace door naar de halve finales America's Got Talent: "What the f*ck? Oh, sorry!" De stichting laat weten een 'waardig vervanger' te hebben gevonden voor het optreden. Ruth Jacott zal op woensdag in plaats van Grace in de feesttent staan. Zij is bekend van onder andere nummers als 'Leun Op Mij', 'Vrede' en 'Blijf Bij Mij'.