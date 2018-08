Vrouw door agenten 'mishandeld' bij aanhouding: "Nog nooit zoveel pijn gehad"

BLARICUM - De 21-jarige Chantal Corver zegt dat agenten haar tijdens een aanhouding bij de kermis in Blaricum hebben mishandeld. De politie geeft aan dat de vrouw zich verzette tijdens een aanhouding na een vechtpartij. Chantal wil nu aangifte doen.

De politie kwam in de nacht van 18 op 19 augustus aan bij een vechtpartij aan de kerklaan in Blaricum. Volgens de politie werd er op dat moment door meerdere mensen gevochten.

Chantal was betrokken bij de vechtpartij en werd aangehouden. De politie geeft aan dat zij zich verzette en dat er twee agenten nodig waren om haar onder controle te krijgen.

Aangevallen door groep

In de Gooi- en Eemlander vertelt Chantal dat zij en haar vriend in eerste instantie werden aangevallen door een groep mensen, nadat ze een van hen per ongeluk hadden aangereden met de fiets.

Ze liep daarbij een gebroken neus op. Terwijl zij in een paniekreactie uithaalde met een fietsslot zou de politie zijn gearriveerd en haar hebben aangehouden.

Letsel

"Ik ben op de grond gesleurd", zegt ze in de krant. "Van boven tot onder schaafwonden op mijn gezicht. Schouder uit de kom, een scheur of breuk in mijn elleboog, bloeddoorlopen ogen. De agent zat op mijn rug. Nog nooit zoveel pijn gehad."

Chantal wil nu aangifte doen tegen de agenten en de persoon die haar neus heeft gebroken. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de vechtpartij en roept getuigen op zich te melden.