Begraafplaats met handen in het haar na diefstallen grafmonumenten

DRIEHUIS - René Jansen, directeur van begraafplaats Westerveld in Driehuis, zit met de handen in het haar na de ongeveer elf diefstallen van monumentjes van graven op de begraafplaats.

"Vreselijk wat er is gebeurd, diep triest dat mensen dit doen en vreselijk voor de nabestaanden. Ik zou niets liever willen dan een einde maken aan deze roven, maar zie helaas nog geen oplossing. Eerlijk gezegd weet ik het even niet", zegt Jansen tegen NH Nieuws.

"Het personeel is er echt van onder de indruk wat hier is gebeurd." Tegelijkertijd heeft de directeur geen oplossing om diefstallen te voorkomen. Jansen laat zich adviseren door veiligheidsspecialisten. "Hopelijk hebben die een oplossing. We doen er alles aan, we laten het er echt niet bij zitten maar op dit moment zie ik de oplossong even niet."

Nabestaanden

Tessa Prins is een van de nabestaanden die onlangs een geplunderd graf aantrof. De bronzen vogel bij het graf van haar moeder bleek gestolen. "Vreselijk, het had een speciale betekenis voor haar." Ze dringt aan op preventieve maatregelen.

Jansen zegt dat Westerveld er alles aan doet om diefstal te voorkomen. "Met camera's onder meer en met surveillances, maar ik moet helaas concluderen dat het niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Maar we laten het er niet bij zitten. Ik wacht af wat de specialisten nog voor oplossing hebben."