Haarlemmer (17) bedreigd en gedwongen om geld te pinnen in Hoofddorp Foto: Politie

HOOFDDORP - Een 17-jarige jongen uit Haarlem is zaterdagavond door twee mannen bedreigd en moest onder dwang geld pinnen. Hierbij is een onbekend bedrag door de daders buitgemaakt. Ze gingen er na de roof in Hoofddorp vandoor.

De jongen keek met enkele vrienden naar vuurwerk op een veld vlakbij de Bosweg in Hoofddorp. Rond 23.10 uur werden ze aangesproken door twee mannen. Een van hen pakte de Haarlemmer beet en vroeg wie van de jongens het meeste geld bij zich had. Vervolgens werd het slachtoffer meegenomen en door de mannen bedreigd. Beet

Hij moest gedwongen geld opnemen. Bij een aantal pinautomaten mislukte dit, maar uiteindelijk hadden de daders bij het Muiderbos beet. Na de roof gingen er vandoor in de richting van de rotonde bij het Liesbos. De politie zoekt getuigen van deze beroving, met name een groep van tien mannen die de 17-jarige jongen onderweg naar de pinautomaat tegenkwam. Een van hen wilde weten wat er aan de hand was en sprak daarom één van de daders aan. Die beweerde op zijn beurt dat het slachtoffer hen uitlachte. Tips kunnen naar de politie via 0900-8844.