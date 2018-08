Deel dit artikel:











Bokser Poulino: "De storm is over" Foto: NH Sport

AMSTERDAM - Bokser Josemir Poulino zat in de put nadat zijn relatie op de klippen liep. Maar nu gaat het weer goed met hem en is hij weer hard aan het trainen. "De storm is over", vertelt de Noord-Hollandse bokser.

"Als je je arm breekt dan weet je dat dat met zes weken genezen is. Met een psychisch iets ben je zoekende hoe je eruit komt, maar ik ben eruit", aldus Poulino. Poulino traint bij de bosksschool van Raymond Joval. Iedere dinsdagochtend neemt hij vol trots zijn dochtertje mee. "Ik ben zelf opgegroeid zonder vader en dat is echt het allerkutste wat je kan gebeuren", vertelt hij. Samen met Joval werkt hij toe naar een gevecht. Wanneer en tegen wie hij weer kan boksen is nog niet helemaal duidelijk. Misschien op 7 september in België, maar Poulino komt sowieso in actie op de de Ben Bril Memorial op 15 oktober. Dan is Serginio Kanters zijn tegenstander. De komende maanden zal NH Sport Josemir Poulino volgen in aanlop naar dit gevecht.