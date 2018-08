Kortenhoever schrijft twaalf dikke boeken over klein dorp

KORTENHOEF - Krijn Spaan heeft een missie: twaalf boeken schrijven over Kortenhoef, elk jaar één boek. En hij is al aardig op weg. Het negende deel met de titel 'Vanaf Het Kanaal tot het begin van het Dode Eind' is af. Maar het kostte hem de nodige bloed, zweet en tranen.

Krijn is zelf helemaal gek van de geschiedenis van het dorp en wil graag alle verhalen vastleggen voordat hij dood is. "Want ik denk, wat gebeurt er later mee als ik doodga", vraagt hij zich hardop af. Hij heeft namelijk een rijk archief thuis over Kortenhoef. "En ik denk dat m'n vrouw alles langs de weg zet voor de papierman."

Elke meter in het dorp

Dat wil Krijn niet laten gebeuren. Dus werkt hij zich elke winter in het zweet en pluist hij alles uit over elke familie die ooit in Kortenhoef gewoond heeft tussen 1850 en 2010. En hij schrijft minitieus over elke meter in het dorp.

Zijn nieuwe boek bevat 140 pagina's en gaat alleen maar over het Dode Eind: een straatje van slechts zo'n 200 meter lang. "Op een gegeven moment woont er iemand in een huis met bijvoorbeeld zes kinderen en die kinderen ga ik ook allemaal beschrijven, dus dat tikt gauw aan."

Dure hobby

'Van de Korenmolen tot de sluis' heet de serie en hij heeft nu deel 9 af. Nog drie te gaan en dan is de reeks compleet. Door de jaren heen is het wel een dure hobby geworden, maar Krijn gaat door. "Ik vind het zo leuk om te doen en ik moet voor die drie jaar nog maar sparen en een deel van m'n AOW gebruiken", vertelt hij lachend.